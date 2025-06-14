14.06.2025
Смотреть онлайн Бока Джуниорс - УНЛАМ - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Бока Джуниорс — УНЛАМ - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
25:16 25:18 25:15
3 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-16
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-18
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
