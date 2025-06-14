Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Бока Джуниорс - УНЛАМ - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Бока ДжуниорсУНЛАМ - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Бока Джуниорс
Завершен
25:16 25:18 25:15
3 : 0
14 июня 2025
УНЛАМ - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-16
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-18
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков

Превью матча Бока Джуниорс — УНЛАМ - Женщины

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Анже Анже
Нант Нант
12 Декабря
22:45
Лечче Лечче
Пиза Пиза
12 Декабря
22:45
ХК Ростов ХК Ростов
Челны Челны
12 Декабря
19:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хирона Хирона
12 Декабря
23:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
12 Декабря
19:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
12 Декабря
19:30
ХК Тамбов ХК Тамбов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
12 Декабря
18:30
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Горняк Учалы Горняк Учалы
12 Декабря
17:00
Флорида Флорида
Колорадо Колорадо
12 Декабря
05:37
Ильвес Ильвес
КооКоо КооКоо
12 Декабря
19:30