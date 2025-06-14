14.06.2025
Смотреть онлайн UNTREF Voley Women - CA San Lorenzo 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: UNTREF Voley Women — CA San Lorenzo . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
15:25 20:25 18:25
0 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CA San Lorenzo первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CA San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CA San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CA San Lorenzo первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CA San Lorenzo со счетом 15-25
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CA San Lorenzo со счетом 20-25
Сет 3. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CA San Lorenzo первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CA San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
