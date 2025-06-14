14.06.2025
Смотреть онлайн GEBA Women - Estudiantes de La Plata 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: GEBA Women — Estudiantes de La Plata . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
19:25 18:25 13:25
0 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда GEBA Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда GEBA Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Estudiantes de La Plata со счетом 19-25
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Estudiantes de La Plata со счетом 18-25
Сет 3. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча GEBA Women — Estudiantes de La Plata
Комментарии к матчу