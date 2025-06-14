14.06.2025
Смотреть онлайн Сентро Олимпико (19) - Сан-Бернардо (19) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Сентро Олимпико (19) — Сан-Бернардо (19) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
25:18 25:16 25:14
3 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Centro Olimpico U19 со счетом 25-18
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Centro Olimpico U19 со счетом 25-16
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
