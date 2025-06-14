Сет 1. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-20
Сет 2. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Paineiras U21 Women со счетом 24-26
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Paineiras U21 Women со счетом 25-27
Сет 5. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков