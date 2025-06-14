Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Osasco U21 Women - Paineiras U21 Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Osasco U21 WomenPaineiras U21 Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Osasco U21 Women
Завершен
25:20 25:21 24:26 25:27 15:13
3 : 2
14 июня 2025
Paineiras U21 Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-20
Сет 2. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Paineiras U21 Women со счетом 24-26
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Paineiras U21 Women со счетом 25-27
Сет 5. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Paineiras U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков

Превью матча Osasco U21 Women — Paineiras U21 Women

Команда Osasco U21 Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Paineiras U21 Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
BetBoom Team BetBoom Team
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
11 Декабря
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Heroic Heroic
11 Декабря
21:00
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
11 Декабря
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Team Liquid Team Liquid
11 Декабря
21:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00