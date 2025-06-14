Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Louveira U21 Women - Sesi Bauru U21 Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Louveira U21 WomenSesi Bauru U21 Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Louveira U21 Women
Завершен
24:26 19:25 20:25
0 : 3
14 июня 2025
Sesi Bauru U21 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 24-26
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 19-25
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков

Превью матча Louveira U21 Women — Sesi Bauru U21 Women

Комментарии к матчу
