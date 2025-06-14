14.06.2025
Смотреть онлайн Наутико Хасоа - Женщины - Glorias Argentinas Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Наутико Хасоа - Женщины — Glorias Argentinas Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Сет 1. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Glorias Argentinas Women со счетом 11-25
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Glorias Argentinas Women со счетом 14-25
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
