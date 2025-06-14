14.06.2025
Смотреть онлайн UNLAM B Women - AC Argentino 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: UNLAM B Women — AC Argentino . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
18:25 19:25 26:28
0 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда AC Argentino со счетом 18-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AC Argentino со счетом 19-25
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда UNLAM B Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда UNLAM B Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча UNLAM B Women — AC Argentino
Комментарии к матчу