14.06.2025

Смотреть онлайн Scholem Aleijem - Estudiantil Porteno Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Примера - Женщины: Scholem AleijemEstudiantil Porteno Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Scholem Aleijem
Завершен
25:23 18:25 25:14 25:21
3 : 1
14 июня 2025
Estudiantil Porteno Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sholem Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sholem Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sholem Women со счетом 25-23
Сет 2. Команда Sholem Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Estudiantil Porteno Women со счетом 18-25
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Sholem Women со счетом 25-14
Тайм-аут
Тайм-аут

