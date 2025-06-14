14.06.2025
Смотреть онлайн Клуб Харродс - Женщины - Mupol 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Клуб Харродс - Женщины — Mupol . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
22:25 15:25 25:22 22:25
22:25 15:25 25:22 22:25
1 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Mupol со счетом 22-25
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Mupol со счетом 15-25
Сет 3. Команда Mupol первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mupol первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Клуб Харродс - Женщины со счетом 25-22
Сет 4. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Клуб Харродс - Женщины — Mupol
Комментарии к матчу