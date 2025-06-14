14.06.2025
Смотреть онлайн ГЕВП - Женщины - Club Moron Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: ГЕВП - Женщины — Club Moron Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Отменен
2 : 2
14 июня 2025
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ГЕВП - Женщины со счетом 25-21
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Moron Women со счетом 24-26
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Club Moron Women со счетом 22-25
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
