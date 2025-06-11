Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Пламя-про - Витязь-про 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Пламя-проВитязь-про . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Пламя-про
Завершен
25:14 25:18 21:25 27:29 15:12
3 : 2
11 июня 2025
Витязь-про
Превью матча Пламя-про — Витязь-про

История последних встреч

Пламя-про
Пламя-про
Витязь-про
Пламя-про
1 победа
9 побед
10%
90%
10.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
03.12.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
26.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
13.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
12.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
3:1
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
06.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
2:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
05.11.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
29.10.2025
Пламя-про
Пламя-про
1:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
23.10.2025
Витязь-про
Витязь-про
3:2
Пламя-про
Пламя-про
Обзор
22.10.2025
Пламя-про
Пламя-про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
