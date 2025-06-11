Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Ураган-про — Беркут-про . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Ураган-про — Беркут-про

Команда Ураган-про в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Беркут-про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 декабря 2025 на поле команды Ураган-про, в том матче победу одержали гостьи.