11.06.2025

Смотреть онлайн Молот - про - Орлы-Про 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Молот - проОрлы-Про . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Молот - про
Завершен
25:18 25:19 27:29 25:21
3 : 1
11 июня 2025
Орлы-Про
Смотреть онлайн
Превью матча Молот - про — Орлы-Про

Команда Молот - про в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Орлы-Про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 декабря 2025 на поле команды Молот - про, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Молот - про
Молот - про
Орлы-Про
Молот - про
6 побед
4 побед
60%
40%
03.12.2025
Молот - про
Молот - про
3:1
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
26.11.2025
Молот - про
Молот - про
0:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
20.11.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
1:3
Молот - про
Молот - про
Обзор
13.11.2025
Молот - про
Молот - про
3:1
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
12.11.2025
Молот - про
Молот - про
3:2
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
06.11.2025
Молот - про
Молот - про
0:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
05.11.2025
Молот - про
Молот - про
2:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
02.11.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
2:3
Молот - про
Молот - про
Обзор
30.10.2025
Молот - про
Молот - про
3:2
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
29.10.2025
Молот - про
Молот - про
2:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
Комментарии к матчу
