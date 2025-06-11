Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Молот - про — Орлы-Про . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

Превью матча Молот - про — Орлы-Про

Команда Молот - про в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Орлы-Про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 декабря 2025 на поле команды Молот - про, в том матче победу одержали хозяева.