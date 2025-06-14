14.06.2025
Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Círculo General Urquiza Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate Women — Círculo General Urquiza Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:22 25:22 20:25 19:25 15:12
3 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Urquiza Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Urquiza Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Urquiza Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Urquiza Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда Urquiza Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда Urquiza Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Urquiza Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Urquiza Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Urquiza Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Urquiza Women со счетом 20-25
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Urquiza Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Urquiza Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Urquiza Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Urquiza Women со счетом 19-25
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Превью матча Nautico Zarate Women — Círculo General Urquiza Women
История последних встреч
Nautico Zarate Women
Círculo General Urquiza Women
0 побед
1 победа
0%
100%
09.08.2025
Círculo General Urquiza Women
3:2
Nautico Zarate Women
Комментарии к матчу