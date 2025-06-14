Смотреть онлайн San Fernando Women - Индепендьенте - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: San Fernando Women — Индепендьенте - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
25:21 16:25 18:25 30:28 12:15
Превью матча San Fernando Women — Индепендьенте - Женщины
Команда San Fernando Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Индепендьенте - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.