Превью матча San Fernando Women — Индепендьенте - Женщины

Команда San Fernando Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Индепендьенте - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.