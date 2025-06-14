14.06.2025
Смотреть онлайн Ла Матанса - Женщины - Huracan de San Justo Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Ла Матанса - Женщины — Huracan de San Justo Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
18:25 13:25 17:25
0 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Huracan de San Justo Women со счетом 18-25
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Huracan de San Justo Women со счетом 13-25
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
