14.06.2025
Смотреть онлайн Banco Nacion Women - Defensores de Banfield Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Banco Nacion Women — Defensores de Banfield Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
16:25 23:25 20:25
16:25 23:25 20:25
0 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Defensores de Banfield Women со счетом 16-25
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Defensores de Banfield Women со счетом 23-25
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Banco Nacion Women — Defensores de Banfield Women
Комментарии к матчу