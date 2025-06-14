14.06.2025
Смотреть онлайн Comunicaciones Women - Tortuguitas Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Comunicaciones Women — Tortuguitas Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
27:25 23:25 25:18 25:23
3 : 1
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tortuguitas Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Comunicaciones Women со счетом 27-25
Сет 2. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tortuguitas Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Comunicaciones Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Comunicaciones Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 23-25
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Comunicaciones Women со счетом 25-18
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Comunicaciones Women — Tortuguitas Women
История последних встреч
Comunicaciones Women
Tortuguitas Women
0 побед
1 победа
0%
100%
09.08.2025
Tortuguitas Women
3:0
Comunicaciones Women
