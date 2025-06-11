11.06.2025
Смотреть онлайн Realizar U21 Женщины - Louveira U21 Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Realizar U21 Женщины — Louveira U21 Women . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
25:23 25:18 25:21
25:23 25:18 25:21
3 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 25-23
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 25-18
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Realizar U21 Женщины — Louveira U21 Women
Комментарии к матчу