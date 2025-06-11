Сет 1. Команда Kyonggi University первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Kyonggi University первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Kyonggi University первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Kyonggi University первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Kyonggi University со счетом 25-16
Сет 2. Команда Chosun University первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Chosun University первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chosun University первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Chosun University первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Chosun University со счетом 17-25
Сет 3. Команда Kyonggi University первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Kyonggi University первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Chosun University первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Chosun University первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Chosun University со счетом 24-26
Сет 4. Команда Kyonggi University первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Kyonggi University первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Kyonggi University первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Kyonggi University первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Kyonggi University со счетом 25-22
Сет 5. Команда Kyonggi University первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Kyonggi University первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Kyonggi University первая набрала 15 очков