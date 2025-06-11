11.06.2025
Смотреть онлайн КСБ Блэйзерс - МУ Кардиналс 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: КСБ Блэйзерс — МУ Кардиналс . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины НАСС
Завершен
26:24 8:25 25:20 25:23
3 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда КСБ Блэйзерс со счетом 26-24
Сет 2. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда МУ Кардиналс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда МУ Кардиналс первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда МУ Кардиналс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда МУ Кардиналс со счетом 8-25
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда КСБ Блэйзерс со счетом 25-20
Сет 4. Команда МУ Кардиналс первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда МУ Кардиналс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда МУ Кардиналс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
