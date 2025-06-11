11.06.2025
Смотреть онлайн Inha University - Kyungil University 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Korea University League: Inha University — Kyungil University . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Korea University League
Завершен
25:14 25:18 25:12
25:14 25:18 25:12
3 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Inha University первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Inha University первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Inha University первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Inha University первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Inha University со счетом 25-14
Сет 2. Команда Inha University первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Inha University первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Inha University первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Inha University первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Inha University со счетом 25-18
Сет 3. Команда Inha University первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Inha University первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Inha University первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Inha University первая набрала 20 очков
Превью матча Inha University — Kyungil University
Комментарии к матчу