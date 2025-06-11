11.06.2025
Смотреть онлайн КСХЛ Найтс - Арельяно Чифс 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: КСХЛ Найтс — Арельяно Чифс . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины НАСС
Завершен
26:24 21:25 15:25 17:25
1 : 3
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда КСХЛ Найтс со счетом 26-24
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Арельяно Чифс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Арельяно Чифс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Арельяно Чифс со счетом 21-25
Сет 3. Команда Арельяно Чифс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Арельяно Чифс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Арельяно Чифс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Арельяно Чифс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Арельяно Чифс со счетом 15-25
Сет 4. Команда Арельяно Чифс первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Арельяно Чифс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Арельяно Чифс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Арельяно Чифс первая набрала 20 очков
Превью матча КСХЛ Найтс — Арельяно Чифс
История последних встреч
КСХЛ Найтс
Арельяно Чифс
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Арельяно Чифс
0:3
КСХЛ Найтс
