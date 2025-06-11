Превью матча КСЖЛ Найтс - Женщины — КСБ Леди Блэйзерс - Женщины

Команда КСЖЛ Найтс - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды КСЖЛ Найтс - Женщины, в том матче победу одержали гостьи.