Войти
Рейтинг букмекеров
11.06.2025

Смотреть онлайн КСЖЛ Найтс - Женщины - КСБ Леди Блэйзерс - Женщины 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныPhilippines NCAA Women: КСЖЛ Найтс - ЖенщиныКСБ Леди Блэйзерс - Женщины . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
Philippines NCAA Women
КСЖЛ Найтс - Женщины
Завершен
19:25 22:25 19:25
0 : 3
11 июня 2025
КСБ Леди Блэйзерс - Женщины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины со счетом 19-25
Сет 2. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины со счетом 22-25
Сет 3. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины первая набрала 20 очков

Превью матча КСЖЛ Найтс - Женщины — КСБ Леди Блэйзерс - Женщины

Команда КСЖЛ Найтс - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда КСБ Леди Блэйзерс - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды КСЖЛ Найтс - Женщины, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

КСЖЛ Найтс - Женщины
КСЖЛ Найтс - Женщины
КСБ Леди Блэйзерс - Женщины
КСЖЛ Найтс - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
12.08.2025
КСЖЛ Найтс - Женщины
КСЖЛ Найтс - Женщины
1:3
КСБ Леди Блэйзерс - Женщины
КСБ Леди Блэйзерс - Женщины
