11.06.2025
Sao Jose Volei U21 Women - Guarulhos U21 Women 11.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Sao Jose Volei U21 Women — Guarulhos U21 Women . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
28:26 25:22 25:16
3 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sao Jose Volei U21 Women со счетом 28-26
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sao Jose Volei U21 Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 20 очков
Превью матча Sao Jose Volei U21 Women — Guarulhos U21 Women
