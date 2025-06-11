Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women : Osasco U21 Women — Сеси Сорокаба U21 - Женщины . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Osasco U21 Women — Сеси Сорокаба U21 - Женщины

Команда Osasco U21 Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Osasco U21 Women, в том матче победу одержали хозяева.