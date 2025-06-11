Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Ферро Каррил Оесте - Велес Сарсфилд 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Ферро Каррил ОестеВелес Сарсфилд . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Ферро Каррил Оесте
Завершен
25:22 22:25 25:23 28:30 11:15
2 : 3
11 июня 2025
Велес Сарсфилд
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 25-22
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 22-25
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 25-23
Сет 4. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 28-30
Сет 5. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков

Превью матча Ферро Каррил Оесте — Велес Сарсфилд

Комментарии к матчу
