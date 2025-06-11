11.06.2025
Смотреть онлайн Италиано - Дефенсорес де Банфилд 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Италиано — Дефенсорес де Банфилд . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
19:25 9:25 25:23 21:24
19:25 9:25 25:23 21:24
1 : 3
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Дефенсорес де Банфилд со счетом 19-25
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Дефенсорес де Банфилд со счетом 9-25
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Club Италиано со счетом 25-23
Сет 4. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Италиано — Дефенсорес де Банфилд
Комментарии к матчу