Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Santa Barbara U19 - Americana U19 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Santa Barbara U19Americana U19 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Матчи
Santa Barbara U19
Завершен
25:21 25:19 24:14
3 : 0
11 июня 2025
Americana U19
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Santa Barbara U19 со счетом 25-21
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Santa Barbara U19 со счетом 25-19
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 20 очков

Превью матча Santa Barbara U19 — Americana U19

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Спортинг Спортинг
9 Декабря
20:45
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
9 Декабря
18:30
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
ХК Югра ХК Югра
Дизель Пенза Дизель Пенза
9 Декабря
17:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
9 Декабря
19:30