11.06.2025
Смотреть онлайн Santa Barbara U19 - Americana U19 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Santa Barbara U19 — Americana U19 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Матчи
Завершен
25:21 25:19 24:14
3 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Santa Barbara U19 со счетом 25-21
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Santa Barbara U19 со счетом 25-19
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Santa Barbara U19 первая набрала 20 очков
Превью матча Santa Barbara U19 — Americana U19
Комментарии к матчу