11.06.2025

Смотреть онлайн La Patriada Municipio Florencio Varela Women - Клуб 3 де Фебреро Женщины 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Сегунда - Женщины: La Patriada Municipio Florencio Varela WomenКлуб 3 де Фебреро Женщины . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
Завершен
24:26 21:25 25:19 21:25
1 : 3
11 июня 2025
Клуб 3 де Фебреро Женщины
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 24-26
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 21-25
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 25-19
Сет 4. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча La Patriada Municipio Florencio Varela Women — Клуб 3 де Фебреро Женщины

Комментарии к матчу
