11.06.2025
Смотреть онлайн Suzano Volei U19 Women - Волей Эра U19 - Женщины 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Suzano Volei U19 Women — Волей Эра U19 - Женщины . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
21:25 25:22 25:15 25:8
3 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Волей Эра U19 - Женщины со счетом 21-25
Сет 2. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Suzano Volei U19 Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Suzano Volei U19 Women со счетом 25-15
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 20 очков
