Смотреть онлайн Рената (19) - Semelp Inst Transfor U19 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Рената (19) — Semelp Inst Transfor U19 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
25:12 25:19 23:25 25:19
Превью матча Рената (19) — Semelp Inst Transfor U19
Команда Рената (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Semelp Inst Transfor U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.