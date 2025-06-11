11.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Пресиденте Дерки - Атлетико Ланус 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Пресиденте Дерки — Атлетико Ланус . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
25:16 22:25 19:25 14:25
25:16 22:25 19:25 14:25
1 : 3
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 25-16
Сет 2. Команда Lanus первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lanus первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lanus первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lanus первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Lanus со счетом 22-25
Сет 3. Команда Lanus первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Lanus первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lanus первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lanus первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Lanus со счетом 19-25
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 20 очков
Превью матча Депортиво Пресиденте Дерки — Атлетико Ланус
Комментарии к матчу