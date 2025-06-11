11.06.2025
Смотреть онлайн Банфилд - Club Atletico Banfield 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Банфилд — Club Atletico Banfield . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
25:15 20:25 25:16 25:22
3 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Country Banfield со счетом 25-15
Сет 2. Команда Club Atletico Banfield первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Club Atletico Banfield первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Atletico Banfield первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Atletico Banfield первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Atletico Banfield со счетом 20-25
Сет 3. Команда Club Atletico Banfield первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Country Banfield со счетом 25-16
Сет 4. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Тайм-аут
