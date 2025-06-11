Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Клаб Харродс - Дефенсорес де Банфилд II 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Сегунда: Клаб ХарродсДефенсорес де Банфилд II . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Клаб Харродс
Завершен
18:25 24:26 22:25
0 : 3
11 июня 2025
Дефенсорес де Банфилд II
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Defensores de Banfield B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Defensores de Banfield B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Defensores de Banfield B первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Defensores de Banfield B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Defensores de Banfield B со счетом 18-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Defensores de Banfield B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Defensores de Banfield B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Defensores de Banfield B со счетом 24-26
Сет 3. Команда Клаб Харродс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Клаб Харродс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Клаб Харродс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клаб Харродс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

