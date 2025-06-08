08.06.2025
Смотреть онлайн AERV Rio Verde Women - Lona/Rodonave Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи - 3 сета - Женщины: AERV Rio Verde Women — Lona/Rodonave Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Матчи - 3 сета - Женщины
Завершен
13:25 15:25
13:25 15:25
0 : 2
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Lona/Rodonave Women со счетом 13-25
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 20 очков
Превью матча AERV Rio Verde Women — Lona/Rodonave Women
Комментарии к матчу