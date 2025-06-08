Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн AERV Rio Verde Women - Lona/Rodonave Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи - 3 сета - Женщины: AERV Rio Verde WomenLona/Rodonave Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Матчи - 3 сета - Женщины
AERV Rio Verde Women
Завершен
13:25 15:25
0 : 2
08 июня 2025
Lona/Rodonave Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Lona/Rodonave Women со счетом 13-25
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lona/Rodonave Women первая набрала 20 очков

Превью матча AERV Rio Verde Women — Lona/Rodonave Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Лилль Лилль
Марсель Марсель
5 Декабря
23:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
Овьедо Овьедо
Майорка Майорка
5 Декабря
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
BC Dubai BC Dubai
5 Декабря
22:30
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
5 Декабря
19:30
КооКоо КооКоо
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
5 Декабря
19:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Зауралье Курган Зауралье Курган
5 Декабря
19:00
ХПК ХПК
Таппара Таппара
5 Декабря
19:30