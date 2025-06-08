Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Казахстан - Женщины - Mongolia Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AVC Cup Women: Казахстан - ЖенщиныMongolia Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
AVC Cup Women
Казахстан - Женщины
Завершен
25:14 24:26 25:18 25:15
3 : 1
08 июня 2025
Mongolia Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Казахстан - Женщины со счетом 25-14
Сет 2. Команда Mongolia Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mongolia Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mongolia Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Mongolia Women со счетом 24-26
Сет 3. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Казахстан - Женщины со счетом 25-18
Сет 4. Команда Mongolia Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mongolia Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Казахстан - Женщины первая набрала 20 очков

Превью матча Казахстан - Женщины — Mongolia Women

Комментарии к матчу
