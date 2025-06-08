Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС : Арельяно Чифс — КСХЛ Найтс . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Арельяно Чифс — КСХЛ Найтс

Команда Арельяно Чифс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Арельяно Чифс, в том матче победу одержали гостьи.