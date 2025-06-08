08.06.2025
Смотреть онлайн CODEA Alajuela - Картаго 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: CODEA Alajuela — Картаго . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division
Завершен
17:25 9:25 20:25
0 : 3
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ADV Картаго первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ADV Картаго со счетом 17-25
Сет 2. Команда ADV Картаго первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ADV Картаго первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ADV Картаго первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда ADV Картаго со счетом 9-25
Сет 3. Команда ADV Картаго первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ADV Картаго первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ADV Картаго первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ADV Картаго первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча CODEA Alajuela — Картаго
История последних встреч
CODEA Alajuela
Картаго
0 побед
1 победа
0%
100%
05.10.2025
CODEA Alajuela
1:3
Картаго
