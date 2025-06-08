08.06.2025
Смотреть онлайн ASBAVOL Santa Barbara Women - San Jose de Entre Rios 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division Women: ASBAVOL Santa Barbara Women — San Jose de Entre Rios . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division Women
Завершен
25:23 15:25 25:21 21:25 10:15
2 : 3
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ASBAVOL Santa Barbara Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ASBAVOL Santa Barbara Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ASBAVOL Santa Barbara Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда San Jose Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ASBAVOL Santa Barbara Women со счетом 25-23
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда San Jose Women со счетом 15-25
Сет 3. Команда ASBAVOL Santa Barbara Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ASBAVOL Santa Barbara Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ASBAVOL Santa Barbara Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда ASBAVOL Santa Barbara Women со счетом 25-21
Сет 4. Команда San Jose Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда San Jose Women со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда San Jose Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда San Jose Women первая набрала 15 очков
Превью матча ASBAVOL Santa Barbara Women — San Jose de Entre Rios
Комментарии к матчу