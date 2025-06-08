08.06.2025
Смотреть онлайн Сьюдад - УНТРЕФ Волеи 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Сьюдад — УНТРЕФ Волеи . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
24:26 25:19 25:12 26:24
3 : 1
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 24-26
Сет 2. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 25-19
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Сьюдад со счетом 25-12
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Превью матча Сьюдад — УНТРЕФ Волеи
История последних встреч
Сьюдад
УНТРЕФ Волеи
1 победа
0 побед
100%
0%
23.09.2025
УНТРЕФ Волеи
0:3
Сьюдад
