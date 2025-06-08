Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Ферро Каррил Оесте 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Ривер ПлейтФерро Каррил Оесте . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Ривер Плейт
Завершен
25:23 25:16 27:25
3 : 0
08 июня 2025
Ферро Каррил Оесте
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ривер Плейт первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ривер Плейт со счетом 25-23
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ривер Плейт со счетом 25-16
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Ривер Плейт — Ферро Каррил Оесте

Команда Ривер Плейт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

