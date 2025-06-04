Смотреть онлайн Сеси Сорокаба U21 - Женщины - Jundiai U21 Women 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Сеси Сорокаба U21 - Женщины — Jundiai U21 Women . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .