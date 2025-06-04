Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Sao Jose Volei U19 Women - Assoc Realizar U19 Women 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Sao Jose Volei U19 WomenAssoc Realizar U19 Women . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Sao Jose Volei U19 Women
Завершен
15:25 16:25 16:24
0 : 3
04 июня 2025
Assoc Realizar U19 Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ass. Realizar U19 Women со счетом 15-25
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ass. Realizar U19 Women со счетом 16-25
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Sao Jose Volei U19 Women — Assoc Realizar U19 Women

Комментарии к матчу
