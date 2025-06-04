04.06.2025
Смотреть онлайн Epson Barueri U21 Women - Pinheiros U21 Women 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Epson Barueri U21 Women — Pinheiros U21 Women . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
20:25 25:22 27:29 16:25
1 : 3
04 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U21 Women со счетом 20-25
Сет 2. Команда GRB Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда GRB Barueri U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда GRB Barueri U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда GRB Barueri U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда GRB Barueri U21 Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Pinheiros U21 Women со счетом 27-29
Сет 4. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 20 очков
Превью матча Epson Barueri U21 Women — Pinheiros U21 Women
Комментарии к матчу