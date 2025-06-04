Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн Osasco U19 Women - Волей Эра U19 - Женщины 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Osasco U19 WomenВолей Эра U19 - Женщины . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Osasco U19 Women
Завершен
25:12 25:16 25:22
3 : 0
04 июня 2025
Волей Эра U19 - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U19 Women со счетом 25-12
Сет 2. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U19 Women со счетом 25-16
Сет 3. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Osasco U19 Women — Волей Эра U19 - Женщины

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Реал Мадрид Реал Мадрид
3 Декабря
21:00
Лидс Лидс
Челси Челси
3 Декабря
23:15
ЦСКА ЦСКА
Торпедо Торпедо
3 Декабря
19:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
3 Декабря
22:45
Сибирь Сибирь
Спартак Спартак
3 Декабря
15:30
AK Барс AK Барс
Трактор Трактор
3 Декабря
19:00
Северсталь Северсталь
Динамо Москва Динамо Москва
3 Декабря
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
3 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
3 Декабря
22:30
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Салават Юлаев Салават Юлаев
3 Декабря
19:30