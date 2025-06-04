04.06.2025
Смотреть онлайн Osasco U19 Women - Волей Эра U19 - Женщины 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Osasco U19 Women — Волей Эра U19 - Женщины . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:12 25:16 25:22
3 : 0
04 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U19 Women со счетом 25-12
Сет 2. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U19 Women со счетом 25-16
Сет 3. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
