04.06.2025
Смотреть онлайн Sao Jose Volei U21 Women - Realizar U21 Женщины 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Sao Jose Volei U21 Women — Realizar U21 Женщины . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
14:25 20:25 25:21 22:25
14:25 20:25 25:21 22:25
1 : 3
04 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 14-25
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 20-25
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Sao Jose Volei U21 Women со счетом 25-21
Сет 4. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Sao Jose Volei U21 Women — Realizar U21 Женщины
Комментарии к матчу