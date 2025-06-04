04.06.2025
Смотреть онлайн Насьональ - Женщины - Nacional B Women 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Апертура Примера - Женщины: Насьональ - Женщины — Nacional B Women . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК
Уругвай Апертура Примера - Женщины
Завершен
25:21 22:25 23:25 25:18 15:13
25:21 22:25 23:25 25:18 15:13
3 : 2
04 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nacional B Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nacional B Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nacional B Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nacional A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Nacional A Women со счетом 25-21
Сет 2. Команда Nacional B Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nacional A Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nacional A Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nacional B Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Nacional B Women со счетом 22-25
Сет 3. Команда Nacional A Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nacional A Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Nacional A Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Nacional A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Nacional B Women со счетом 23-25
Сет 4. Команда Nacional A Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Nacional A Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Nacional A Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Nacional A Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Nacional A Women со счетом 25-18
Сет 5. Команда Nacional B Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Nacional A Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Nacional A Women первая набрала 15 очков
Превью матча Насьональ - Женщины — Nacional B Women
Комментарии к матчу