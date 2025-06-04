Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Сан Каэтану (19) - Мауа Волей (19) 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Паулиста U19. Волейбол: Сан Каэтану (19)Мауа Волей (19) . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Сан Каэтану (19)
Завершен
25:18 25:19 24:26 21:25 15:5
3 : 2
04 июня 2025
Мауа Волей (19)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сан Каэтану (19) со счетом 25-18
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Сан Каэтану (19) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Мауа Волей (19) со счетом 24-26
Сет 4. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Мауа Волей (19) со счетом 21-25
Сет 5. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков

Превью матча Сан Каэтану (19) — Мауа Волей (19)

История последних встреч

Сан Каэтану (19)
Сан Каэтану (19)
Мауа Волей (19)
Сан Каэтану (19)
0 побед
1 победа
0%
100%
28.11.2025
Сан Каэтану (19)
Сан Каэтану (19)
1:3
Мауа Волей (19)
Мауа Волей (19)
Обзор
